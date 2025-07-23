إعلان

فيديو وصور| إسرائيليون يقتحمون مبنى هيئة البث العبرية تضامنا مع غزة

09:49 م الأربعاء 23 يوليه 2025

إسرائيليون يقتحمون مبنى هيئة البث العبرية تضامنا م

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الأربعاء، بأن متظاهرون إسرائيليون اقتحموا مبنى هيئة البث العبرية للمطالبة بعرض الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وفق قناة "الجزيرة".

وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة الحجم كُتب عليها "ما الذي يخفيه الإعلام؟"

وكان عشرات النشطاء الإسرائيليين في تل أبيب، خرجوا في تظاهرات باتجاه وزارة الدفاع احتجاجا على المجاعة التي صنعها جيش الاحتلال في غزة.

وخلال الاحتجاج، رفع المتظاهرون الإسرائيليون صورا لأطفال من غزة وأكياس دقيق على أكتافهم تعبيرا عن تضامنهم مع الفلسطينيين ضد المجاعة.

كذلك رفع المتظاهرون الإسرائيليون لافتات تحمل شعارات تدعو لإنهاء الحصار وإدخال المساعدات إلى غزة، مثل "أوقفوا الجوع" و"افتحوا ممرات المساعدات"، مشددين على أن سياسة الحصار الجماعي على الفلسطينيين في القطاع تعتبر انتهاك للقانون الدولي.

ونشرت وسائل إعلام دولية، من بينها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، صوراً توثق آثار المجاعة على الأطفال وكبار السن في غزة، في ظل استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية.

بالتوازي، خرج آلاف المتظاهرين في إسرائيل إلى منطقة "كرياه" في تل أبيب، حيث مقر قيادة الجيش، مطالبين بوقف الحرب على غزة وتسليط الضوء على تقارير المجاعة المتزايدة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، رفع المتظاهرون أكياساً من الطحين وصوراً لأطفال من غزة ماتوا جوعاً، احتجاجاً على منع إدخال المساعدات.

وقال منظم الاحتجاج، ألون لي-غرين: "نرفع صور أطفال فلسطينيين ماتوا من الجوع... ماتوا بينما تمنع إسرائيل وصول المساعدات إلى غزة. نحن هنا لنطالب بوقف المجاعة".


إسرائيليون يقتحمون مبنى هيئة البث العبرية تضامنا مع غزة (2)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيليون يقتحمون مبنى هيئة البث العبرية جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة تل أبيب المتظاهرون الإسرائيليون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية
الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)