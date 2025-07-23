فيديو وصور| إسرائيليون يقتحمون مبنى هيئة البث العبرية تضامنا مع غزة

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الأربعاء، بأن متظاهرون إسرائيليون اقتحموا مبنى هيئة البث العبرية للمطالبة بعرض الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وفق قناة "الجزيرة".

وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة الحجم كُتب عليها "ما الذي يخفيه الإعلام؟"

‼️🚨⚡️متظاهرون اقتحموا مبنى هيئة البث وطالبوا وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن تتناول الفظائع التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة . pic.twitter.com/XEX0xwVzLX — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) July 23, 2025

وكان عشرات النشطاء الإسرائيليين في تل أبيب، خرجوا في تظاهرات باتجاه وزارة الدفاع احتجاجا على المجاعة التي صنعها جيش الاحتلال في غزة.

وخلال الاحتجاج، رفع المتظاهرون الإسرائيليون صورا لأطفال من غزة وأكياس دقيق على أكتافهم تعبيرا عن تضامنهم مع الفلسطينيين ضد المجاعة.

كذلك رفع المتظاهرون الإسرائيليون لافتات تحمل شعارات تدعو لإنهاء الحصار وإدخال المساعدات إلى غزة، مثل "أوقفوا الجوع" و"افتحوا ممرات المساعدات"، مشددين على أن سياسة الحصار الجماعي على الفلسطينيين في القطاع تعتبر انتهاك للقانون الدولي.

ونشرت وسائل إعلام دولية، من بينها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، صوراً توثق آثار المجاعة على الأطفال وكبار السن في غزة، في ظل استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية.

بالتوازي، خرج آلاف المتظاهرين في إسرائيل إلى منطقة "كرياه" في تل أبيب، حيث مقر قيادة الجيش، مطالبين بوقف الحرب على غزة وتسليط الضوء على تقارير المجاعة المتزايدة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، رفع المتظاهرون أكياساً من الطحين وصوراً لأطفال من غزة ماتوا جوعاً، احتجاجاً على منع إدخال المساعدات.

وقال منظم الاحتجاج، ألون لي-غرين: "نرفع صور أطفال فلسطينيين ماتوا من الجوع... ماتوا بينما تمنع إسرائيل وصول المساعدات إلى غزة. نحن هنا لنطالب بوقف المجاعة".





