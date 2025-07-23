أوكرانيا تفقد أول مقاتلة ميراج فرنسية.. وزيلينسكي: "لم يسقطها الروس"

وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تحطم أول طائرة مقاتلة فرنسية من طراز "ميراج 2000" كانت ضمن أسطول بلاده، مؤكداً أن الحادث وقع يوم الثلاثاء وتمكن الطيار من النجاة بعد قفزه من الطائرة بسلام.

وقال زيلينسكي في خطاب نشره الموقع الرسمي للرئاسة فجر الأربعاء: "للأسف، فقدنا إحدى مقاتلاتنا الفعالة من طراز ميراج الفرنسية، لكن الطيار نجا، ولم يكن هناك تدخل روسي في الحادث".

وفي بيان رسمي، أوضح سلاح الجو الأوكراني أن الطائرة تحطمت مساء الثلاثاء دون أن تسفر عن إصابات على الأرض، وأضاف أن الطيار أبلغ برج المراقبة بوجود خلل في معدات الطيران، وتعامل مع الموقف باحترافية قبل أن يقفز بالمظلة بنجاح.

ويشكل الحادث أول خسارة لطائرة ميراج فرنسية تنضم إلى سلاح الجو الأوكراني، في إطار الدعم الغربي المستمر لكييف.