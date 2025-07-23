إعلان

أوكرانيا تفقد أول مقاتلة ميراج فرنسية.. وزيلينسكي: "لم يسقطها الروس"

02:28 م الأربعاء 23 يوليه 2025

أوكرانيا تفقد أول مقاتلة ميراج

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تحطم أول طائرة مقاتلة فرنسية من طراز "ميراج 2000" كانت ضمن أسطول بلاده، مؤكداً أن الحادث وقع يوم الثلاثاء وتمكن الطيار من النجاة بعد قفزه من الطائرة بسلام.

وقال زيلينسكي في خطاب نشره الموقع الرسمي للرئاسة فجر الأربعاء: "للأسف، فقدنا إحدى مقاتلاتنا الفعالة من طراز ميراج الفرنسية، لكن الطيار نجا، ولم يكن هناك تدخل روسي في الحادث".

وفي بيان رسمي، أوضح سلاح الجو الأوكراني أن الطائرة تحطمت مساء الثلاثاء دون أن تسفر عن إصابات على الأرض، وأضاف أن الطيار أبلغ برج المراقبة بوجود خلل في معدات الطيران، وتعامل مع الموقف باحترافية قبل أن يقفز بالمظلة بنجاح.

ويشكل الحادث أول خسارة لطائرة ميراج فرنسية تنضم إلى سلاح الجو الأوكراني، في إطار الدعم الغربي المستمر لكييف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوكرانيا مقاتلة ميراج فولوديمير زيلينسكي ميراج 2000
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)