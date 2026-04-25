يتسائل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عبر الجروبات الخاصة بالتعليم الأزهري على "فيسبوك" عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادات، للعام الدراسي 2026/2025.

وينشر "مصراوي" الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادات بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، والتي جاءت كما يلي:

امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية:

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الابتدائي، يوم الاثنين السادس من مايو، والشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم السبت، ١٦ من الشهر نفسه.

امتحانات المرحلة الثانوية:

تبدأ امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية، يوم السبت السادس من يونيو 2026.

- امتحانات الدور الثاني:

- المرحلتين الابتدائية والإعدادية:

- النقل الابتدائي والإعدادي، يوم السبت 18 يوليو، على أن تعقد للشهادتين الابتدائية والإعدادية، يوم السبت 10 أغسطس.

- النقل الثانوي، يوم السبت 18 يوليو 2026، على أن تعقد للشهادة الثانوية، يوم السبت 18 أغسطس المقبل.