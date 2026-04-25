إعلان

الخريطة الزمنية.. مواعيد امتحانات نهاية العام للشهادات بالمعاهد الأزهرية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

06:02 م 25/04/2026

طلاب المعاهد الأزهرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتسائل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عبر الجروبات الخاصة بالتعليم الأزهري على "فيسبوك" عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادات، للعام الدراسي 2026/2025.

وينشر "مصراوي" الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادات بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، والتي جاءت كما يلي:

امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية:

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الابتدائي، يوم الاثنين السادس من مايو، والشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم السبت، ١٦ من الشهر نفسه.

امتحانات المرحلة الثانوية:

تبدأ امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية، يوم السبت السادس من يونيو 2026.

- امتحانات الدور الثاني:

- المرحلتين الابتدائية والإعدادية:

- النقل الابتدائي والإعدادي، يوم السبت 18 يوليو، على أن تعقد للشهادتين الابتدائية والإعدادية، يوم السبت 10 أغسطس.

- النقل الثانوي، يوم السبت 18 يوليو 2026، على أن تعقد للشهادة الثانوية، يوم السبت 18 أغسطس المقبل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المعاهد الأزهرية الفصل الدراسي الثاني قطاع المعاهد الأزهرية

فيديو قد يعجبك



جامعات ومعاهد

أخبار البنوك

نصائح طبية

أخبار مصر

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

