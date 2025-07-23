(وكالات)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت قوات وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، وذلك ضمن ما أسمته بـ"عمليات حجارة داود".

وأفادت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا في الثاني عشر من يونيو الماضي، دبابة ميركافاه بعبوة "شواظ" عبر آلية العمل الفدائي.

وفي الثالث من يوليو الجاري، استهدفت الكتائب قوة إسرائيلية كانت تتحصن داخل أحد المنازل بصاروخ من طراز 107، وذلك مع عرض مشاهد من العمليات التي نفذتها عناصر المقاومة ضد قوات الاحتلال.

كما أعلنت في الرابع من الشهر ذاته عن استهداف آلية عسكرية من نوع "باقر" بعبوة صدمية، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال اعترف بمقتل أحد جنوده في العملية.

وفي السادس عشر من يوليو، استهدفت ناقلة جند بقذيفة من نوع "الياسين 105".

وتأتي هذه العمليات في إطار التصعيد المتواصل في شمال قطاع غزة، حيث تشهد المنطقة مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال منذ أسابيع، في ظل استمرار الغارات والقصف المتبادل.