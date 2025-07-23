الأونروا: ما يجري بغزة إمعان في استخدام الجوع سلاحًا

وكالات

قالت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بغزة، إيناس حمدان، إن "ما يجري في غزة إمعان في استخدام الجوع سلاحًا".

وأفادت حمدان للجزيرة، بأن مليون طفل في غزة معرضون لسوء التغذية الحاد، مشيرة إلى أن آثار الجوع الكارثية أصبحت تشمل جميع سكان القطاع وليس الأطفال فقط.

ونوهت بأن هناك تعطيش و90% من العائلات لا تستطيع الحصول على المياه، لافتة إلى أن السكان لا يواجهون الجوع والعطش فقط بل انتشار الأوبئة والأمراض أيضًا.

وشددت مديرة المكتب الإعلامي للأونروا بغزة، على ضرورة فتح المعابر وإدخال الإمدادات الحيوية إلى القطاع المحاصر فورًا.







