جيش الاحتلال يُحاصر مستشفيين ويقتحم بلدات في الضفة الغربية



وكالات

حاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مستشفى رفيديا في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، إذ أغلق الجيش مداخل المستشفى بآليات عسكرية وتمركز أمام مدخل الطوارئ و اقتحم ساحة الطوارئ الخارجية في المستشفى.

كما حاصر جيش الاحتلال أيضا مستشفى العربي التخصصي بنابلس، وفقا للغد.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال أجرى عمليات تفتيش مكثفة لمركبات الإسعاف في محيط مستشفيات رفيديا والعربي التخصصي.

فيما ذكر مصدر طبي في مستشفى العربي بنابلس، أنه لا صحة للأنباء المتداولة حول طلب جيش الاحتلال إخلاء المستشفى، لكنه يمنع الدخول إلي المستشفى أو الخروج منه.

وشدد جيش الاحتلال الخناق على مدينة نابلس ويغلق عددا من الطرق منها طريق نابلس - جنين قرب مستشفى جامعة النجاح ويدقق بهويات المواطنين

من جهة أخرى، اقتحم جيش الاحتلال بلدة بلعا شرق طولكرم وبلدة رمانة غرب جنين وسط سلسلة مداهمات واسعة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، مخيم الأمعري للاجئين في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر أمنية وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال حي سطح مرحبا، وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.