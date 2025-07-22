بزشكيان: مستعدون لصياغة مفهوم الأمن الجماعي المشترك مع جيراننا العرب

وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا ينبغي لإيران امتلاك سلاح نووي و"نحن نقبل بذلك أيضا".

وأشار بزشكيان في لقاء خاص مع قناة "للجزيرة"، إلى أن "القول إن برنامجنا النووي انتهى وهم فقدراتنا النووية في عقول علمائنا وليست بالمنشآت"، مضيفا "مستعدون تماما لصياغة مفهوم الأمن الجماعي المشترك مع جيراننا العرب وبقية دول المنطقة".

وأوضح بزشكيان، أن إيران لم تهاجم دولة قطر ولا يمكن أن تفعل ذلك وهي شقيقة لها وشعبها إخوة لشعبه ويدعمهم بكل شيء، مشيرا إلى أن طهران "لم نستهدف دولة قطر ولا القطريين بل هاجمنا قاعدة لأمريكا التي قصفت بلادنا".

وأكد الرئيس الإيراني، أن لديه إدراك لشعور وموقف القطريين تجاه ما جرى ولهذا تحدث هاتفيا مع أمير دولة قطر، موضحا أن كل نيات طهران تجاه دولة قطر حسنة وإيجابية وأخوية و"مستعدون للمساعدة في أي شيء تطلبه".

وأضاف بزشكيان في أول لقاء تلفزيوني بعد الحرب: "الحديث أن برنامجنا النووي انتهى هو مجرد وهم".