إعلان

بزشكيان: مستعدون لصياغة مفهوم الأمن الجماعي المشترك مع جيراننا العرب

11:57 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا ينبغي لإيران امتلاك سلاح نووي و"نحن نقبل بذلك أيضا".

وأشار بزشكيان في لقاء خاص مع قناة "للجزيرة"، إلى أن "القول إن برنامجنا النووي انتهى وهم فقدراتنا النووية في عقول علمائنا وليست بالمنشآت"، مضيفا "مستعدون تماما لصياغة مفهوم الأمن الجماعي المشترك مع جيراننا العرب وبقية دول المنطقة".

وأوضح بزشكيان، أن إيران لم تهاجم دولة قطر ولا يمكن أن تفعل ذلك وهي شقيقة لها وشعبها إخوة لشعبه ويدعمهم بكل شيء، مشيرا إلى أن طهران "لم نستهدف دولة قطر ولا القطريين بل هاجمنا قاعدة لأمريكا التي قصفت بلادنا".

وأكد الرئيس الإيراني، أن لديه إدراك لشعور وموقف القطريين تجاه ما جرى ولهذا تحدث هاتفيا مع أمير دولة قطر، موضحا أن كل نيات طهران تجاه دولة قطر حسنة وإيجابية وأخوية و"مستعدون للمساعدة في أي شيء تطلبه".

وأضاف بزشكيان في أول لقاء تلفزيوني بعد الحرب: "الحديث أن برنامجنا النووي انتهى هو مجرد وهم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني دونالد ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)