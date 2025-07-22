وسط دوي صفارات الإنذار.. إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن صباح الثلاثاء، غداة تنفيذه غارات جوية على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

قال الجيش، إنه عقب دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وفقا للغد.

يأتي إطلاق الصاروخ من اليمن في أعقاب هجوم عسكري إسرائيلي على أهداف للحوثيين بميناء الحديدة اليمني يوم الإثنين.

وتوقف العمل في مطار بن جوريون مؤقتا، كما أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى والسهل الداخلي وجنوب الضفة جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

وشن الجيش الإسرائيلي، أمس الإثنين، هجوما جديدا على أهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنه هاجم ودمر بنى تحتية عسكرية للنظام الحوثي في ميناء الحديدية.

وأشار إلى أنه من بين البنى التحتية المستهدفة آليات هندسية تعمل لإعمار بنى الميناء وبراميل وقود وقطع بحرية تستخدم لأنشطة عسكرية وسفن في المجال البحري القريب من الميناء إلى جانب بنى تحتية أخرى يستخدمها نظام الحوثي.