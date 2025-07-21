إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة أُطلِقت من اليمن

وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الدفاعات الإسرائيلية اعترضت مسيرة أُطلِقت من اليمن من دون تفعيل نظام الإنذار.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الاثنين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافًا لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في مدينة الحديدة باليمن.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن سلاح الجو هاجم قبل قليل أهدافًا تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة باليمن، بحسب ما نقلته القناة 12 العبرية.

وهدد كاتس أن "الحوثيون سيدفعون أثمانًا باهظة على إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل".