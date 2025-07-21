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الصين تهدد بالرد على العقوبات الأوروبية

01:46 م الإثنين 21 يوليه 2025

الصين تهدد بالرد

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بكين - (د ب أ)

حذرت الصين، اليوم الاثنين، من أنها ستتخذ إجراءات مضادة، بعدما أدرج الاتحاد الأوروبي شركات وبنوكا صينية في أحدث حزمة عقوبات يفرضها على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة التجارة في بكين، اليوم، إن الاتحاد الأوروبي أدرج شركات صينية ضمن حزمة العقوبات الـ 18 المفروضة على روسيا، وفرض عقوبات على مؤسستين ماليتين صينيتين استنادا إلى "اتهامات ملفقة"، وذلك رغم الاعتراضات المتكررة من جانب الصين.

وشددت الوزارة على أن بكين غير راضية عن خطوة الاتحاد الأوروبي، وأنها ستتخذ إجراءات لحماية حقوق شركاتها ومؤسساتها المالية .

وتأتي هذه التصريحات قبيل قمة مقرر عقدها يوم الخميس القادم بين الاتحاد الأوروبي والصين في بكين، يلتقي خلالها رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء لي تشيانج.

وكانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت، يوم الجمعة الماضي، على حزمة العقوبات الـ 18 التي تستهدف روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وشملت القائمة الطويلة من الإجراءات العقابية أيضا عدة شركات صينية، قال الاتحاد الأوروبي إنه ثبت دعمها الحرب الروسية بشكل مباشر أو غير مباشر.

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