بعد تفعيل صفارات الإنذار.. انفجارات في كييف ومدن أوكرانية أخرى



وكالات

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الاثنين، وقوع انفجارات في العاصمة كييف وعدد من المدن الأوكرانية الأخرى.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الانفجارات دوت في كييف ليلة الأحد بعد تفعيل صفارات الإنذار.

أفادت وسائل الإعلام كذلك بوقوع انفجارات في مدينتي دنيبر بوسط أوكرانيا وخاركوف بشمال شرقي البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق أظهرت الخارطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية أن صفارات الإنذار دوت في جميع المقاطعات الأوكرانية منذ مساء الأحد.