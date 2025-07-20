الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل حادث دهس في لوس أنجلوس

وكالات

رجحت الشرطة الأمريكية، أن الرجل الذي دهس حشدًا من المواطنين في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا مساء السبت 19 يوليو الجاري، فعل ذلك عمدا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز "، يوجد السائق حاليا في المستشفى حيث نُقل إليه بإصابة ناجمة عن طلقة نارية، بعد أن أطلق أحد الشهود النار عليه عند وقوع الحادث.

ولم يتم بعد تحديد هوية مطلق النار، كما لم تُكشف هوية سائق السيارة حتى الآن.

وأسفر الحادث عن إصابة 30 شخصا على الأقل، بعضهم في حالة حرجة وفقا للأطباء.

وتظهر لقطات من موقع الحادث مشاهد صادمة لأشخاص ممددين على الطريق حول سيارة رمادية متضررة اصطدمت بالرصيف أمام مبنى "ذا فيرمونت"، فيما كان بعض المارين يقدمون الإسعافات الأولية للمصابين، بينما بدا آخرون في حالة صدمة.

كما تجمع العشرات قرب محطة وقود مجاورة، بينما تناثرت الحطام في الشارع، وفقا لروسيا اليوم.

وأكدت إدارة الإطفاء، أنها تعمل على فرز المصابين وتنسيق عمليات نقلهم إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن الحادث وقع بالقرب من تقاطع جادة سانتا مونيكا وشارع فيرمونت.