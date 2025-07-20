الدفاعات الجوية الروسية تُدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانيا



وكالات

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم أوكراني بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية فجر الأحد.

وقال عمدة موسكو، إنه تدمير ما مجموعه 15 طائرة مسيرة أوكرانيا أطلقت باتجاه العاصمة الروسية، وفقا لروسيا اليوم.

وفي الوقت ذاته أعلن حاكم مقاطعة تولا الروسية دميتري ميلياييف عن التصدي للهجوم بالطائرات المسيرة على المقاطعة.

كما تم نشر إنذار بشأن خطر الهجوم بالطائرات المسيرة في مقاطعة إيفانوفو في الساعات الأولى من يوم الأحد.

وقبل ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 40 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مختلف المناطق الروسية خلال الفترة بين الساعة 20:00 و23:30 بتوقيت موسكو، مساء السبت.

وأوضحت أنه تم إسقاط 21 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك و9 فوق مقاطعة كالوغا و4 فوق مقاطعة موسكو، بما فيها مسيرتان كانتا تتجه نحو العاصمة تحديدا.

وتم كذلك إسقاط مسيرتين فوق مقاطعة كورسك واثنتين أخريين فوق مياه البحر الأسود ومسيرة واحدة فوق كل من مقاطعتي تولا وبيلجورود.