روسيا ترحب بتعليق أمريكا تسليم الأسلحة لأوكرانيا

وكالات

رحبت روسيا بقرار الولايات المتحدة تعليق تسليم بعض الأسلحة إلى أوكرانيا، معتبرة أن تقليل الدعم العسكري لكييف "يجعل نهاية النزاع أقرب".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم ردًا على سؤال من وكالة فرانس برس: "كلما قلّت كمية الأسلحة التي تُسلّم إلى أوكرانيا، كلما باتت نهاية العملية العسكرية الخاصة أقرب"، في إشارة إلى التسمية التي تعتمدها موسكو للهجوم الذي شنته فبراير 2022.

وفي المقابل، استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية القائم بالأعمال الأمريكي، وذلك بعد تعليق واشنطن إرسال أسلحة إلى كييف، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.

ونقلت "رويترز" عن الخارجية الأوكرانية، تأكيدها على الأهمية الحاسمة لاستمرار تسليم الولايات المتحدة لحزم المساعدات العسكرية المعتمدة.

واعتبرت الخارجية الأوكرانية، أن تأخر تسليم الأسلحة الأمريكية "يشجع روسيا على مهاجمتنا".

ومن جانبها، أوقفت الولايات المتحدة تسليم بعض الصواريخ المضادة للطائرات وذخائر أخرى دقيقة التوجيه إلى أوكرانيا بسبب مخاوف انخفاض المخزونات، وفقًا لما أفادت به صحيفة "بوليتيكو".

وأوضحت الصحيفة نقلًا عن 3 مصادر مطلعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أوقفت تسليم بعض صواريخ الدفاع الجوي وغيرها من الذخائر دقيقة التوجيه إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من انخفاض مخزونات الولايات المتحدة من الأسلحة.





