مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون ترامب الضخم بفارق ضئيل



وكالات

أقرّ الجمهوريون في مجلس الشيوخ مشروع قانون الأجندة المحلية للرئيس دونالد ترامب، بعد أكثر من 24 ساعة من المفاوضات المضنية حول التعديلات عليه.

وظل التقدم متقلبا في بعض الأحيان، حتى قبل ساعات من التصويت النهائي، إذ جاءت هذه الحركة المفاجئة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ بعد 24 ساعة كاملة من المفاوضات المكثفة بين زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، ونائب الرئيس جي دي فانس، والجمهوريين المتمسكين بمواقفهم، بما في ذلك السيناتور ليزا موركوفسكي من ألاسكا.

ينتقل التشريع الآن إلى مجلس النواب، حيث يواجه تصويتا مصيريا بينما يتمتع رئيس المجلس مايك جونسون بأغلبية ضئيلة.

قال ترامب عند إبلاغه بالخبر من قبل مراسل: "واو، هذه موسيقى لعيني"، وأثناء زيارته منشأة جديدة لاحتجاز المهاجرين في فلوريدا، توقع ترامب تمرير مشروعه الضخم بسهولة في مجلس النواب، مستهينا بالمخاوف بشأن الأمريكيين الذين قد يفقدون تغطية الرعاية الصحية، ومشيرا بدلا من ذلك إلى أن الإجراء سيقضي فقط على الهدر في البرامج الحكومية.

وأعاد قادة الجمهوريين في مجلس النواب تأكيد التزامهم بإقرار القانون، قائلين في بيان بعد إقراره في مجلس الشيوخ إنهم يخططون لـ"النظر في مشروع القانون فورا للإقرار النهائي ووضعه على مكتب الرئيس ترامب بحلول الرابع من يوليو"، وفقا لروسيا اليوم.

يحتوي مشروع قانون الأجندة المحلية للرئيس دونالد ترامب على دفعة أولى لإنشاء نظام جديد لمراقبة الحركة الجوية، لكنه لا يكفي لتغطية البنية التحتية القديمة التي تخطط وزارة النقل لاستبدالها.

ويتضمن مشروع القانون تخصيص 12.5 مليار دولار لتحديث مراقبة الحركة الجوية، والتي كانت في دائرة الضوء منذ أن واجه المراقبون عددًا من انقطاعات الاتصالات والرادار مع الطيارين الذين يقتربون من مطار نيوارك ليبرتي الدولي أو يغادرونه.

ومن جانبه، انتقد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إقرار مشروع قانون السياسة التاريخي للرئيس دونالد ترامب وقال إن "جمهوريي مجلس الشيوخ خانوا الشعب الأمريكي وغطوا مجلس الشيوخ بالعار التام".