إعلان

أمريكا توقف بعض شحنات الصواريخ والذخائر لـ أوكرانيا.. ما السبب؟

01:27 ص الأربعاء 02 يوليه 2025

شحنات الصواريخ والذخائر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت صحيفة "بوليتيكو"، أن الولايات المتحدة أوقفت تسليم بعض الصواريخ المضادة للطائرات وذخائر أخرى دقيقة التوجيه إلى أوكرانيا بسبب مخاوف انخفاض المخزونات.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن 3 مصادر مطلعة، أن البنتاجون أوقف تسليم بعض صواريخ الدفاع الجوي وغيرها من الذخائر دقيقة التوجيه إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من انخفاض مخزونات الولايات المتحدة من الأسلحة.

وأضافت أن القرار اتخذه رئيس السياسات الدفاعية إلبريدج كولبي، بعد أن أثارت مراجعة لمستودعات الذخيرة في البنتاغون مخاوف من انخفاض إجمالي عدد قذائف المدفعية والصواريخ المضادة للطائرات والذخائر دقيقة التوجيه، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن القرار اتخذ في أوائل يونيو بحجب بعض المساعدات التي وعدت بها إدارة الرئيس السابق جو بايدن لكييف، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ إلا الآن.

هذا وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية قد تنفد مواردها خلال 6 أشهر، موضحة أن الوضع على الجبهة يثير قلق عدد من قادة الناتو إذ يخشون من تدهور كبير للوضع بحلول الخريف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شحنات الصواريخ والذخائر الصواريخ والذخائر أوكرانيا أمريكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - محافظ البحر الأحمر يكشف لمصراوي مستجدات حادث غرق "حفار البترول"
مصدر مسؤول لمصراوي: انتشال 4 جثث وجاري البحث عن مفقودين في حادث انقلاب بارجة بخليج السويس