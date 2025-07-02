أمريكا توقف بعض شحنات الصواريخ والذخائر لـ أوكرانيا.. ما السبب؟



وكالات

أعلنت صحيفة "بوليتيكو"، أن الولايات المتحدة أوقفت تسليم بعض الصواريخ المضادة للطائرات وذخائر أخرى دقيقة التوجيه إلى أوكرانيا بسبب مخاوف انخفاض المخزونات.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن 3 مصادر مطلعة، أن البنتاجون أوقف تسليم بعض صواريخ الدفاع الجوي وغيرها من الذخائر دقيقة التوجيه إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من انخفاض مخزونات الولايات المتحدة من الأسلحة.

وأضافت أن القرار اتخذه رئيس السياسات الدفاعية إلبريدج كولبي، بعد أن أثارت مراجعة لمستودعات الذخيرة في البنتاغون مخاوف من انخفاض إجمالي عدد قذائف المدفعية والصواريخ المضادة للطائرات والذخائر دقيقة التوجيه، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن القرار اتخذ في أوائل يونيو بحجب بعض المساعدات التي وعدت بها إدارة الرئيس السابق جو بايدن لكييف، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ إلا الآن.

هذا وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية قد تنفد مواردها خلال 6 أشهر، موضحة أن الوضع على الجبهة يثير قلق عدد من قادة الناتو إذ يخشون من تدهور كبير للوضع بحلول الخريف.