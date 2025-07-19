سوريا: تجهيز قافلة لإجلاء العائلات من مدينة شهبا بمحافظة السويداء

وكالات

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، تجهيز قافلة لإجلاء العائلات من مناطق التوتر في مدينة شهبا بمحافظة السويداء، لافتا إلى أنه تم تجهيز 21 مركز إيواء في محافظة درعا مع استمرار العمل على تجهيز نحو 20 مركزا آخر.

وأشار الصالح، إلى تجهيز معبرين في بصرى الحرير وبصرى الشام لإجلاء العائلات من مناطق التوتر، موضحا أن فرق الطوارئ أسعفت 1747 مصابا وأجلت مئات العائلات من السويداء حتى الآن.

وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن الصالح، أن اشتباكات المجموعات الخارجة عن القانون تمنع الوصول لكل المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن الاحتياجات الإنسانية أكبر في بعض المناطق لكن الاشتباكات تمنع الوصول إليها.

كذلك، شدد وزير الطوارئ السوري، على أن الاشتباكات تشكل خطرا على العاملين في المجال الإنساني.