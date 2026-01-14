بعد تصريحات ترامب.. ألمانيا ترسل 13 جنديا إلى جرينلاند

(د ب أ)

يعتزم الجيش الألماني غدا الخميس إرسال 13 جنديًا إلى جزيرة جرينلاند في مهمة استطلاعية لصالح عدة دول أوروبي.

وأفادت وزارة الدفاع في برلين بأن ذلك يتم بدعوة من الدنمارك التي تتبعها الجزيرة الواقعة في منطقة القطب الشمالي.

وأوضحت الوزارة أن الجيش الألماني سيرسل صباح غد طائرة نقل وعلى متنها الجنود الـ 13 إلى مدينة نوك عاصمة الجزيرة، وأردفت:"بدعوة من الدنمارك، ستشارك ألمانيا في الفترة من 15 إلى 17 يناير/كانون الثاني 2026، إلى جانب دول أوروبية أخرى، في مهمة استطلاع في جرينلاند".

ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أبدى رغبته في شراء الجزيرة القطبية الشاسعة أو إخضاعها لسيطرة الولايات المتحدة بوسائل أخرى. ويبرر ترامب ذلك بالحاجة إلى ضمان أمن المنطقة والسكان الأمريكيين في مواجهة ما يصفه بتهديد من الصين وروسيا. وتُعدّ جرينلاند جزءًا من مملكة الدنمارك، وبالتالي فهي أيضًا جزء من أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية أن هدف مهمة الجيش هو "استكشاف الأطر والظروف اللازمة لأي إسهامات عسكرية محتملة لدعم الدنمارك في ضمان الأمن في المنطقة، مثل توفير قدرات لمراقبة المجال البحري".

كان وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، قد صرح أمس الثلاثاء أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تدرس تعزيز الحماية المشتركة لمنطقة القطب الشمالي المحيطة بجزيرة جرينلاند والتي تسعى إدارة الرئيس ترامب إلى ضمها إلى الولايات المتحدة.

وكانت الدنمارك أعلنت في وقت سابق عزمها تعزيز حضورها العسكري في جرينلاند، كما أعلنت كل من السويد والنرويج استعدادهما لتقديم الدعم.

واستنادًا إلى اتفاقيات مع الدنمارك، تملك الولايات المتحدة قاعدة بيتوفيك الفضائية العسكرية في جرينلاند.