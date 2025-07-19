القاهرة- مصراوي

في خطوة مفاجئة، صوّتت النائبة الجمهورية المتشددة والداعمة البارزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مارجوري تايلور غرين، إلى جانب النائبتين الديمقراطيتين التقدميتين رشيدة طليب وإلهان عمر لصالح اقتراح يقضي بحرمان إسرائيل من تمويل أمريكي بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بعد ساعات من قصف إسرائيل لكنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في غزة.

ومع ذلك، رفض مجلس النواب هذا الاقتراح بأغلبية ساحقة بلغت 422 صوتًا مقابل 6، يوم الخميس، حيث كان الاقتراح يهدف إلى وقف التمويل المخصص لما يُعرف بـ"البرنامج التعاوني الإسرائيلي"، الذي تقدّم الولايات المتحدة من خلاله 500 مليون دولار لدعم برامج الصواريخ الإسرائيلية.

ويُعد هذا التمويل منفصلًا عن مبلغ 3.3 مليار دولار الذي تقدمه الولايات المتحدة سنويًا لإسرائيل كمساعدات أمنية.

وقالت غرين في تصريح نادر من نائبة جمهورية: "إسرائيل قصفت الكنيسة الكاثوليكية في غزة، ويتم القضاء على تلك الفئة السكانية بالكامل في ظل استمرارهم في حربهم العدوانية على غزة".

وأضافت: "تعديلي يقضي بحذف تمويل بقيمة 500 مليون دولار مخصص لنظام الدفاع الصاروخي لإسرائيل، وهي دولة تمتلك أسلحة نووية. الولايات المتحدة تقدم بالفعل 3.8 مليار دولار سنويًا كمساعدات خارجية لإسرائيل. 3.8 مليار! إنه مبلغ ضخم."

كما تابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تضمّن التخصيص الأمني في أبريل 2024 مبلغ 8.7 مليار دولار لإسرائيل، رغم أن إسرائيل — الدولة المسلحة نوويًا — توفّر رعاية صحية شاملة وتعليم جامعي مدعوم لمواطنيها. بينما نحن في أميركا نرزح تحت دين يبلغ 37 تريليون دولار. تعديلي سيضمن أن تكون لدينا وزارة دفاع تضع أمريكا أولاً، وهذا ما نحتاجه بالضبط".

وشمل هذا التخصيص الأمني، الذي اقترحته إدارة بايدن، دعمًا إضافيًا لإسرائيل لتطوير أنظمة الدفاع "القبة الحديدية"، و"مقلاع داوود"، و"الشعاع الحديدي"، إلى جانب مساعدات عسكرية أخرى، وذلك ردًا على هجمات 7 أكتوبر 2023 التي قادتها حماس على جنوب إسرائيل.

قدّمت غرين ستة تعديلات على مشروع قانون اعتمادات الدفاع، وهو اتفاق تمويلي ضخم سنوي يجب أن يوافق عليه المشرّعون لتمويل عمليات البنتاغون للسنة التالية.

لكن جميع هذه التعديلات فشلت. فقد صوّت ستة أعضاء فقط في الكونجرس لصالح وقف تمويل بقيمة 500 مليون دولار لإسرائيل، رغم مرور 21 شهرًا على حربها في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 58,000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وفي النهاية، أقرّ مجلس النواب ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2026 بقيمة 832 مليار دولار.







