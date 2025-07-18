أبو عبيدة: عرضنا صفقة شاملة للإفراج عن الأسرى وإسرائيل رفضت

وكالات

أعلن أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن المقاومة تدعم بشكل كامل الوفد المفاوض في المحادثات غير المباشرة الجارية مع إسرائيل.

وأوضح في كلمة مصورة أن المقاومة عرضت أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية صفقة شاملة تتضمن تسليم جميع أسرى الاحتلال دفعة واحدة، لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت العرض، مشيرًا إلى أن القيادة الإسرائيلية قامت بتهيئة الرأي العام لتقبل فكرة مقتل الأسرى.

وأضاف أبو عبيدة أن المقاومة تتابع مجريات المفاوضات الحالية، وتُعول على نتائجها لتحقيق وقف للعمليات العسكرية، وانسحاب قوات الاحتلال، وتقديم الإغاثة لسكان قطاع غزة.

حذر أبو عبيدة من أن استمرار التعنت الإسرائيلي قد يؤدي إلى فشل الجهود الحالية، مؤكدًا أن المقاومة قد لا تعود إلى صيغة الصفقات الجزئية أو مقترح تبادل 10 أسرى كما طُرح سابقا.





