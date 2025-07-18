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المستشار الألماني: الأحداث في قطاع غزة لم تعد مقبولة

01:51 م الجمعة 18 يوليه 2025

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

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برلين - (د ب أ)

انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.

وقال ميرتس في المؤتمر الصحفي الصيفي التقليدي ببرلين اليوم الجمعة إن الأحداث في قطاع غزة "لم تعد مقبولة"، مضيفا أن حكومته تحث على وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية شاملة لسكان المنطقة.

وذكر ميرتس أنه على اتصال شخصي منتظم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الشأن.

وأشار المستشار إلى أن ألمانيا تقدم مساعدات إنسانية في قطاع غزة، ومستعدة لبذل المزيد من الجهود، مؤكدا في المقابل أن هذا يتطلب تسهيلات من الحكومة الإسرائيلية أيضا.

وجدد ميرتس رفضه لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، كما رفض أي مقارنة بين تصرفات إسرائيل والعدوان الروسي على أوكرانيا، مضيفا أن روسيا تشن حربا تنتهك القانون الدولي، مشيرا في المقابل إلى أن إسرائيل دولة تعرضت لهجوم، وتدافع عن نفسها ضد هذه الهجمات.

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المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسرائيل قطاع غزة نتنياهو ألمانيا
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