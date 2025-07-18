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الجيش الروسي يعلن إسقاط 73 طائرة مسيرة أوكرانية

11:30 ص الجمعة 18 يوليه 2025

الجيش الروسي

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إسقاط 73 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية استهدفت مناطق جنوب غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط 31 مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك، و17 في أوريول، و13 في مقاطعة موسكو والعاصمة، و4 في القرم، و3 في بحر آزوف، و2 في مقاطعة سمولينسك، و2 في مقاطعة نيجني نوفغورود، و1 في مقاطعة بيلجورد، و1 في مقاطعة كالوجا، و1 في مقاطعة فورونيج، و1 في البحر الأسود، وفقا لقناة أر تي عربي الروسية.

وصعدت أوكرانيا هجماتها بطائرات مسيرة بعيدة المدى مستهدفة الأراضي الروسية كجزء من جهودها لصد الغزو المستمر.

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