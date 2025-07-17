وكالات

بثّ الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الخميس، تسجيلا مصورا موجها لجنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة تطالبهم فيه بالاستسلام للأسر بدلا من القتل.

وقالت كتائب القسام، إن على الجنود الإسرائيليين في غزة الاستسلام للأسر بدلا من التعرض إلى القتل.

وتضمن الفيديو، عبارة "حتما سيصل إليكم مقاتلونا الأشداء.. فإن اخترت ألا تقاتل ولتحفظ حياتك.. ألقِ سلاحك، ارفع يديك واتبع التعليمات الميدانية"، باللغتين العربية والعبرية.

#فيديو.. كتائب القسام: على الجنود الإسرائيليين في غزة الاستسلام للأسر بدلا من التعرض للقتل pic.twitter.com/xNcpDM1pHD — جريدة الغد (@AlghadNews) July 17, 2025

واختتمت القسّام، الفيديو بعبارة "أسير أفضل من قتيل" في إسقاط مباشر على بروتوكول "هانيبال" الإسرائيلي الذي ينص على قتل الجنود الإسرائيليين بنيران جيشهم بدلا من وقوعهم في الأسر والذي ينص على أن "جندي قتيل أفضل من جندي أسير".

وتعهدت كتائب القسام، في نهاية التسجيل المصور الذي يضمن مشاهد من عمليات لتبادل الأسرى الإسرائيليين، بالحفاظ على حياة الجنود الذين يسلمون أنفسهم، قائلة: "نعدك بالحفاظ على حياتك حتى أقرب صفقة".

وكان جندي إسرائيلي، قُتل الأسبوع الماضي، خلال محاولة عناصر من المقاومة الفلسطينية أسره حيا قبل أن يُقتل فس الاشتباكات، ما أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي على إعادة تفعيل "بروتوكول هانيبال" الذي تم إلغاؤه في عام 2016.