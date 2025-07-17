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الحوثي: إسرائيل تسعى لفرض دور لها في سوريا تحت عنوان حماية الدروز

06:28 م الخميس 17 يوليو 2025

عبد الملك الحوثي

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وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن عبد الملك الحوثي في بيان، الخميس، إن تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق يأتي ضمن تثبيت معادلة الاستباحة دون ردة فعل.

وأشار الحوثي، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى فرض دور له في الوضع الداخلي السوري تحت عنوان حماية الدروز والأقليات، مؤكدا أن إسرائيل تقف خلف الصراعات على أساس طائفي ومذهبي ليستثمر في ذلك بهدف تفكيك شعوب الأمة.

وحثّ الحوثي، الأقليات والطوائف في سوريا على أن تكون حذرة من الاستغلال الإسرائيلي لها لأن العدو طامع، مؤكدا أن الاحتلال يسعى إلى فرض سيطرته على مساحة واسعة في سوريا تمتد إلى قرب دمشق.

وأوضح عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة اليمنية هذا الأسبوع استهدفت أهدافا تابعة للاحتلال الإسرائيلي في يافا والنقب وأم الرشراش، مشددا على أن الموقف اليمني جاد في الاستهداف لسفن الشركات المخالفة لقرار الحظر ضد الاحتلال الإسرائيلي.

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