النفط يرتفع رغم آمال التهدئة.. قيود هرمز تضغط على الأسواق

كتب : أحمد الخطيب

02:07 م 15/04/2026

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، مدفوعة باستمرار القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تصاعد التوقعات بإمكانية استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء التوترات.

اضطراب الملاحة يهدد 20% من الإمدادات العالمية

بعد نحو 45 يوماً من إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق، لا تزال حركة الشحن تسير بوتيرة محدودة للغاية، مقارنة بأكثر من 130 عبوراً يومياً قبل الأزمة، ما أدى فعلياً لتعطل نحو 20% من تدفقات النفط والغاز المسال عالمياً، رغم هدنة استمرت أسبوعين.

وبحسب وكالة رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.4% لتسجل 96.86 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% إلى 93.27 دولارًا، وذلك بعد تراجعات حادة في الجلسة السابقة.

تفاؤل حذر في الأسواق العالمية

تزامن ارتفاع النفط مع صعود الأسهم الأمريكية، وسط آمال بعودة المفاوضات، حيث أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية استئناف المحادثات مع طهران خلال أيام، رغم فشل الجولة الأخيرة.

لكن في المقابل، فرضت واشنطن قيوداً بحرية على السفن المرتبطة بإيران، ما أدى إلى توقف شبه كامل لحركة التجارة من وإلى موانئها.

واتجه المشترون للبحث عن بدائل، ما رفع العلاوات السعرية لشحنات النفط من مناطق مثل خليج المكسيك وبحر الشمال. وسجلت شحنة خام أمريكي بعلاوة قياسية بلغت 22.8 دولاراً للبرميل فوق الأسعار الأوروبية.

ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وسط توقعات بارتفاع طفيف في مخزونات الخام، مقابل تراجع في مخزونات البنزين والمشتقات، فيما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي زيادة المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي.

