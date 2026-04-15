"إشارات بذيئة ورفع الأجرة" .. ضبط سائق ميكروباص أهان الركاب بكفر الشيخ

كتب : علاء عمران

02:00 م 15/04/2026 تعديل في 02:02 م

ضبط سائق ميكروباص أهان الركاب

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، سائق ميكروباص بمحافظة كفر الشيخ لاتهامه بتحصيل أجرة أزيد من المقررة وتوجيه إشارات خادشة للحياء للمواطنين.

وأوضج بيان للوزارة، أنه عقب رصد منشور مدعوم بالصور وثق قيام السائق باعتلاء سقف السيارة واستفزاز الركاب بأسلوب غير لائق، وجرى تحديد هوية الجاني وضبط المركبة سارية التراخيص بمركز الحامول.

ضبط سائق ميكروباص أهان الركاب

كشفت التحريات الأمنية ملابسات الواقعة التي بدأت بتداول صور للسائق وهو يخرج عن نطاق عمله بمدينة كفر الشيخ، وتبين أن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول واستغل حاجة المواطنين للتنقل بـ ميكروباص كفر الشيخ لرفع التعريفة بغير حق.

إشارات خادشة للركاب

أوضحت المعاينة أن المتهم تعمد القيام بـ إشارات خادشة للركاب حال اعتراضهم على مخالفاته وتصويرهم له، جرى التحفظ على السيارة وإحالة السائق للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟

وزارة الداخلية زيادة الأجرة كفر الشيخ ميكروباص

تكلفة إنتاج برميل البترول في مصر تقل 74% عن السعر العالمي.. خبير يوضح السبب
اقتصاد

تكلفة إنتاج برميل البترول في مصر تقل 74% عن السعر العالمي.. خبير يوضح السبب
تقارير: البنتاجون يستعد لإرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط
تقارير: البنتاجون يستعد لإرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط
عيد تحرير سيناء والأضحى.. عدد أيام وموعد الإجازات المقبلة في 2026
عيد تحرير سيناء والأضحى.. عدد أيام وموعد الإجازات المقبلة في 2026
كارثة في الأقصر.. ضبط 53 ألف عبوة عصير أطفال مصنعة من مواد منتهية الصلاحية
كارثة في الأقصر.. ضبط 53 ألف عبوة عصير أطفال مصنعة من مواد منتهية الصلاحية
الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري
الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري

مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
لأول مرة منذ بدء الحرب.. محادثات إماراتية إيرانية رفيعة لبحث التهدئة
أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير