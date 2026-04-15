ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، سائق ميكروباص بمحافظة كفر الشيخ لاتهامه بتحصيل أجرة أزيد من المقررة وتوجيه إشارات خادشة للحياء للمواطنين.

وأوضج بيان للوزارة، أنه عقب رصد منشور مدعوم بالصور وثق قيام السائق باعتلاء سقف السيارة واستفزاز الركاب بأسلوب غير لائق، وجرى تحديد هوية الجاني وضبط المركبة سارية التراخيص بمركز الحامول.

ضبط سائق ميكروباص أهان الركاب

كشفت التحريات الأمنية ملابسات الواقعة التي بدأت بتداول صور للسائق وهو يخرج عن نطاق عمله بمدينة كفر الشيخ، وتبين أن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول واستغل حاجة المواطنين للتنقل بـ ميكروباص كفر الشيخ لرفع التعريفة بغير حق.

إشارات خادشة للركاب

أوضحت المعاينة أن المتهم تعمد القيام بـ إشارات خادشة للركاب حال اعتراضهم على مخالفاته وتصويرهم له، جرى التحفظ على السيارة وإحالة السائق للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟