قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الأربعاء، إن سفينة إيرانية ثانية عبرت من المياه المفتوحة عبر مضيق هرمز وتتجه في الوقت الحالي إلى ميناء الإمام الخميني في جنوب إيران.

تأتي هذه التحركات في وقت تدعي فيه القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" فرض حصار بحري كامل على الموانئ الإيرانية وتعلن أنه لم تتمكن أي سفينة من عبور الحصار.

ووفقا للوكالة إيرانية، تظهر بيانات تتبع السفن أن سفينة شحن محملة بمواد غذائية دخلت الخليج الفارسي وتتجه إلى ميناء الإمام الخميني في جنوب إيران، حيث دخلت هذه السفينة المياه الإيرانية قادمة من المياه المفتوحة منذ ساعات.

وأشارت "فارس"، إلى دخول ناقلة نفط عملاقة مدرجة على قوائم عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي المياه الإيرانية صباح اليوم دون أي تمويه، وعبرت البحر المفتوح وكذلك مضيق هرمز بينما كان جهاز تحديد المواقع الخاص بها قيد التشغيل.

تعثر السفن في حرب إيران وأمريكا

وأظهرت بيانات تتبع حركة الشحن أن ناقلة النفط "ريتش ستاري" الخاضعة لعقوبات أمريكية عادت يوم الأربعاء إلى مضيق هرمز بعد يوم واحد فقط من مغادرتها الخليج، في مؤشر على تعثر محاولاتها تجاوز الحصار الذي فرضته واشنطن على السفن المرتبطة بحركة الموانئ الإيرانية، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

حصار واشنطن وتصاعد حرب إيران

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد فرض حصار بحري على هذا النوع من السفن، وعقب فشل جولة المحادثات التي جرت في إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة "إكس" أنه خلال أول 24 ساعة من بدء تنفيذ الحصار لم تتمكن أي سفينة من تجاوزه، مشيرة إلى أن 6 سفن امتثلت للتعليمات الأمريكية وعادت إلى الموانئ الإيرانية.

أوقفت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية يوم الثلاثاء ناقلتي نفط أثناء محاولتهما مغادرة ميناء تشابهار الإيراني المطل على خليج عمان، بحسب تصريحات مسؤول أمريكي.

مسار الناقلات في حرب إيران وأمريكا

تعد ناقلة "ريتش ستاري" المملوكة لشركة "شنغهاي شوانرون شيبينج" الصينية من بين السفن التي شملتها العقوبات الأمريكية بسبب تعاملها مع إيران، وكانت ضمن ما لا يقل عن 8 سفن حاولت عبور المضيق في اليوم الأول لفرض الحصار.

أظهرت بيانات منصة "مارين ترافيك" يوم الثلاثاء الناقلة التي ترفع علم دولة مالاوي وهي تسير في مسار متعرج خلال رحلتها.

وغادرت الناقلة نقطة ارتكاز قبالة سواحل الشارقة في الإمارات متجهة نحو ميناء صحار العماني، قبل أن تحاول عبور المضيق للمرة الأولى ظهر يوم الاثنين بتوقيت جرينتش، لكنها تراجعت قرب جزيرة قشم الإيرانية.

عادت الناقلة في وقت لاحق لمحاولة العبور في المساء لتنجح في اجتياز المضيق بالفعل في فجر يوم الثلاثاء، قبل أن تضطر للعودة من جديد في ظل تشديد القيود الأمريكية، وفق ما ذكرته صحيفة "نيوزويك" الأمريكية.