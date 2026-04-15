ترامب: لم نتوقع أن تتعرض دول الخليج للهجمات الإيرانية خلال الحرب

كتب : محمد جعفر

01:40 م 15/04/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

زعم الرئيس دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أنه منع إيران من السيطرة على الشرق الأوسط، مضيفاً أنه لم يكن يتوقع أن تتعرض دول الخليج للضرب وسط الحرب.

قال ترامب في المقابلة التي بُثت صباح اليوم: "كانوا ذاهبين للسيطرة على الشرق الأوسط، وقد أوقفناهم"، مدعياً أن ضربات بلاده على المنشآت النووية الإيرانية حالت دون ذلك.

وقال ترامب إنه لو لم تشن الولايات المتحدة ضربة على إيران العام الماضي، لكانت طهران قد هاجمت دولاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط في غضون أسابيع، منتقدًا مجدداً الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمته إدارة أوباما عام 2015.

قال ترامب: "كانوا سيمتلكون سلاحاً نووياً في غضون شهر، أو ربما أسبوعين، وكانوا سيستخدمونه ضد إسرائيل والشرق الأوسط، وكانوا سيستخدمونه ضدنا أيضاً وليس ضد إسرائيل فقط، بالمناسبة"، في إشارة إلى الضربات الانتقامية التي شنتها طهران على دول الخليج منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير.

دونالد ترامب المنشآت النووية الإيرانية دول الخليج الاتفاق النووي الإيراني

فيديو قد يعجبك



هددت طبيبًا بمقاطع خادشة.. المشدد 3 سنوات لسيدة في الإسكندرية
هددت طبيبًا بمقاطع خادشة.. المشدد 3 سنوات لسيدة في الإسكندرية
أرني سلوت: "نخسر صلاح نهاية الموسم في صفقة انتقال حر"
أرني سلوت: "نخسر صلاح نهاية الموسم في صفقة انتقال حر"
أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
"بعبع الأندية" يعود للأضواء.. تفاصيل دمج نادي المنصورة مع البنك الأهلي
"بعبع الأندية" يعود للأضواء.. تفاصيل دمج نادي المنصورة مع البنك الأهلي
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لمدارس المتفوقين (STEM).. الفرصة الأولى
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لمدارس المتفوقين (STEM).. الفرصة الأولى

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير