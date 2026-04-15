زعم الرئيس دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أنه منع إيران من السيطرة على الشرق الأوسط، مضيفاً أنه لم يكن يتوقع أن تتعرض دول الخليج للضرب وسط الحرب.

قال ترامب في المقابلة التي بُثت صباح اليوم: "كانوا ذاهبين للسيطرة على الشرق الأوسط، وقد أوقفناهم"، مدعياً أن ضربات بلاده على المنشآت النووية الإيرانية حالت دون ذلك.

وقال ترامب إنه لو لم تشن الولايات المتحدة ضربة على إيران العام الماضي، لكانت طهران قد هاجمت دولاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط في غضون أسابيع، منتقدًا مجدداً الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمته إدارة أوباما عام 2015.

قال ترامب: "كانوا سيمتلكون سلاحاً نووياً في غضون شهر، أو ربما أسبوعين، وكانوا سيستخدمونه ضد إسرائيل والشرق الأوسط، وكانوا سيستخدمونه ضدنا أيضاً وليس ضد إسرائيل فقط، بالمناسبة"، في إشارة إلى الضربات الانتقامية التي شنتها طهران على دول الخليج منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير.