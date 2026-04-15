قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران يمكن أن تنتهي قريباً جداً.

أقر الرئيس دونالد ترامب بأن الحرب في إيران ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، قائلاً: "سيكون هناك ضربة قوية".

قال ترامب في تصريحات لقناة "فوكس": "حسنًا انظروا، هناك ضربة لأننا، كما تعلمون، نمر بها مهما كانت مدتها، ستة أسابيع، ستكون هناك ضربة، لكنها ستتعافى، أعتقد، بشكل كامل".

كما تراجع ترامب عن تصريحاته السابقة بشأن ارتفاع أسعار النفط والغاز عند إجراء انتخابات التجديد النصفي، موضحًا: "أعتقد أنها ستنخفض كثيراً قبل منتصف الولاية، نعم، ستنخفض كثيراً، حسناً، الآن تقترح، على افتراض أننا سنوقف دولة لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".