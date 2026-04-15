إعلان

هددت طبيبًا بمقاطع خادشة.. المشدد 3 سنوات لسيدة في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:01 م 15/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، إثر إدانتها بتهديد وابتزاز طبيب إلكترونيًا بنشر مقاطع خاصة ومطالبته بمبالغ مالية، كما أمرت المحكمة بمحو وإعدام كافة المواد محل الجريمة وإلزامها بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسن مدين، وأحمد وفيق مدكور، وإبراهيم حسيني فايد، وسكرتارية فايز القطعاني.


بلاغ رسمي وتتبع إلكتروني

تعود وقائع القضية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من طبيب يدعى "ا.م.ع"، يفيد بتعرضه لضغوط وتهديدات مستمرة من قبل سيدة لابتزازه ماديًا، وبإحالة البلاغ إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم استخدام التقنيات الحديثة لتتبع الحسابات المستخدمة، حيث تمكنت الجهات المختصة من كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمة.

كواليس العلاقة ومساومة الضحية

وكشفت التحقيقات عن وجود علاقة سابقة بين المجني عليه والمتهمة، جرى خلالها تبادل مقاطع مصورة خاصة، إلا أن المتهمة استغلت تلك المواد وقامت بالاشتراك مع آخر (سبق محاكمته) بتهديد الطبيب بنشر تلك المقاطع وفضحه في حال عدم استجابته لمطالبهم المالية، وهو ما دفعه للجوء إلى القضاء لتقنين الأوضاع وملاحقتهم قانونيًا.

قرار المحكمة وإعدام المحتوى

وعقب تداول القضية، ثبت للمحكمة تورط المتهمة في جريمة الابتزاز والتهديد باستخدام وسائل تقنية المعلومات، فأصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد، كما شددت في منطوق حكمها على ضرورة محو وإعدام كافة الصور والمقاطع محل الجريمة لضمان حماية خصوصية المجني عليه ومنع تداول تلك المواد مجددًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات الإسكندرية ابتزاز إلكتروني حبس ربة منزل تهديد طبيب جرائم الإنترنت

أحدث الموضوعات

مدارس

أخبار مصر

اقتصاد

الموضة

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

