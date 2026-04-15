"بعبع الأندية" يعود للأضواء.. تفاصيل دمج نادي المنصورة مع البنك الأهلي

كتب : رامي محمود

02:04 م 15/04/2026 تعديل في 02:14 م

كشف تامر زكي، عضو مجلس إدارة نادي المنصورة، عن تفاصيل دمج النادي مع نادي البنك الأهلي، في خطوة تهدف إلى إعادة الفريق إلى منافسات الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وأوضح زكي لمصراوي، أن جماهير المنصورة كانت تحلم بعودة فريقها إلى الأضواء من جديد، باعتباره أحد أبرز الأندية الجماهيرية في دلتا مصر، والذي اشتهر بلقب “زعيم الدلتا” و”الإعصار البرتقالي”، مؤكدًا أن الدمج أصبح واقعًا بالفعل، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال مؤتمر صحفي موسع قريبًا.

الحفاظ على هوية النادي

وأشار عضو مجلس الإدارة إلى أن عملية الدمج لن تمس هوية واسم نادي المنصورة، موضحًا أن الفريق سيواصل اللعب باسمه وتاريخه، وعلى استاد مدينة المنصورة، مع الاحتفاظ بالألوان الرسمية والقميص، إلى جانب الاعتماد على أبناء النادي المميزين.

تحديات الأندية الشعبية

ولفت إلى أن الأندية الجماهيرية تعاني من ضعف الموارد المالية، ما يصعّب من مهمة المنافسة والعودة إلى الدوري الممتاز، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف إدارة كرة القدم الحديثة، مؤكدًا أن الدمج أو الاستثمار أو إنشاء شركات كرة القدم باتت من الحلول الضرورية لمواجهة هذه التحديات.

توقيع العقود واتجاه جديد

وكشفت مصادر عن توقيع العقود بين الناديين، في إطار توجه عام لدمج أندية الشركات مع الأندية الشعبية، بهدف دعمها ماليًا وفنيًا، وكانت البداية مع نادي المنصورة كنموذج أولي لهذه التجربة.

