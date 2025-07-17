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حماس تندد باستهداف المساجد والكنائس بغزة

04:09 م الخميس 17 يوليه 2025

غزة

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن استهداف جيش الاحتلال لكنيسة دير اللاتين بمدينة غزة يمثل جريمة جديدة يرتكبها بحق دور العبادة والنازحين.

وأضافت حماس في بيان لها اليوم الخميس، أن استهداف المساجد والكنائس والمستشفيات والمرافق المدنية بغزة جرائم حرب تستوجب وقفة من المجتمع الدولي.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف كنيسة "العائلة المقدسة" الكاثوليكية، شمال قطاع غزة، وهي الكنيسة الوحيدة من هذا الطراز في القطاع.

وبحسب شهود عيان، فقد نفذت دبابة تابعة لجيش الاحتلال القصف عبر قذيفة مباشرة، ما أسفر عن إصابة كاهن الكنيسة الأب جابرييل رومانيلي، وعدد من المدنيين الذين كانوا يحتمون داخل المبنى، من بينهم طفل من ذوي الإعاقة، وامرأتان، ومسن، فيما وُصفت حالتان على الأقل بالحرجة.


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غزة حماس الكنائس بغزة
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