حكومة غزة: "مؤسسة غزة الإنسانية" أداة استخباراتية خطيرة

وكالات

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي والمؤسسة الأمريكية، "مؤسسة غزة الإنسانية"، ينفذان مجزرة مروعة بحق المجوعين خلفت 21 شهيدًا.

وذكر المكتب، اليوم الأربعاء، أن "مؤسسة غزة الإنسانية" ليست جهة إنسانية ولا تحمل أي معايير للعمل الإغاثي، مضيفًا أن المؤسسة دعت المواطنين لاستلام مساعدات جنوب القطاع ثم أغلقت البوابات لخنقهم.

واعتبرت حكومة غزة، أن "مؤسسة غزة الإنسانية أداة أمنية واستخباراتية خطيرة صممت لخدمة أجندات الاحتلال".

واليوم الأربعاء، أفادت "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، بأن 20 شخصًا لقوا حتفهم هذا الصباح خلال توزيع المساعدات في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومن جانبها، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، إنها رصدت استشهاد 875 فلسطينيًا على الأقل خلال الأسابيع الستة الماضية عند نقاط توزيع مساعدات تديرها "غزة الإنسانية"، وكذلك بالقرب من نقاط توزيع تابعة لمنظمات إغاثة أخرى من بينها الأمم المتحدة.





