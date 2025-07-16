مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وسوريا

(وكالات)

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية وما تشكله من انتهاك سافر لسيادة البلدين العربيين الشقيقين وخرق لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشددت جمهورية مصر العربية على الأهمية البالغة لاحترام سيادة كل من لبنان وسوريا والرفض الكامل للتدخل في شئونهما الداخلية، وتؤكد على ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضيهما، وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة.

كما تشدد مصر على أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة من شأنها تعميق حدة التوتر وتمثل عنصرا أساسيًا لعدم الاستقرار في البلدين الشقيقين والمنطقة، في ظل ظرف دقيق تبذل فيه جهود إقليمية ودولية حثيثة بمشاركة مصرية فعالة لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.