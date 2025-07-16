وسط سخرية روسيا.. ترامب يطلب من كييف عدم مهاجمة موسكو

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، وأن كييف يجب ألا تستهدف موسكو، وذلك بعد ساعات من سخرية المسؤولين الروس من محاولاته لتحقيق السلام.

وكان ترامب قد أعلن أمس الاثنين عن شحنات أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، بما في ذلك صواريخ الدفاع باتريوت والتي ستدفع دول الناتو الأوروبية ثمنها، كما هدد بفرض رسوم "قاسية" على الشركاء التجاريين لروسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غضون 50 يوما.

ولكن الرئيس الأمريكي استخدم اليوم الثلاثاء لغة أكثر ليونة تجاه روسيا، التي غزت أوكرانيا في فبراير 2022.

وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضرب موسكو أو مناطق أكثر عمقا في الداخل الروسي كجزء من حملة لقلب الطاولة على الكرملين، قال ترامب للصحفيين "لا، لا ينبغي أن يستهدف موسكو".

ولدى سؤاله عما إذا كان على استعداد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى وكذلك المزيد من الأسلحة الدفاعية، أضاف: "لا ، نحن لا نتطلع إلى القيام بذلك".

ورفض ترامب الانتقادات بأنه يمنح روسيا نافذة كبيرة للغاية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قائلا "لا أعتقد أن 50 يوما هو وقت طويل. ويمكن أن يكون قبل ذلك".

وانتقد الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف موقف ترامب على منصة "إكس" ووصف تصريحاته بأنها "إنذار مسرحي إلى الكرملين" وأكد أن "روسيا لم تهتم".

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن كييف تعتبر القرارات الصادرة عن واشنطن وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، "إشارة لمواصلة الحرب، لا إشارة للسلام".

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف قوله في إفادة صحفية: "ثمة أمر واحد مؤكد في الوقت الحالي: يبدو أن هذا القرار، الصادر في واشنطن ودول الناتو، وبشكل مباشر في بروكسل، لا يعتبره الجانب الأوكراني إشارة للسلام، بل إشارة لمواصلة الحرب".