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معركة حلق الشوارب.. إعدامات ميدانية تدفع أهالي السويداء للنزوح (صور وفيديو)

06:41 م الثلاثاء 15 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تم إجبارهم على قص شواربهم بالقوة
  • عرض 6 صورة
    تم إجبارهم على قص شواربهم بالقوة
  • عرض 6 صورة
    تم إجبارهم على قص شواربهم بالقوة
  • عرض 6 صورة
    تم إجبارهم على قص شواربهم بالقوة
  • عرض 6 صورة
    إعدامات ميدانية بحق 12 مدنيا درزيا
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وكالات
شهدت محافظة السويداء السورية موجة غضب واسعة، بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر أشخاصا يرتدون ملابس مدنية غارقين في دمائهم داخل إحدى المضافات، بعضهم ملقى أرضا وآخرون على الأرائك، وسط أثاث مدمر وصور ممزقة لمشايخ الطائفة الدرزية.
وتداول رواد تلك المواقع مقاطع فيديو وثقت عدد من الأهالي بعدما تم إجبارهم على قص شواربهم بالقوة، وهو ما أثار استنكارا واسعا بين أبناء المحافظة.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وقوع انتهاكات وصفها بالجسيمة، مؤكدا أن قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية نفذت إعدامات ميدانية بحق 12 مدنيا درزيا داخل مضافة آل رضوان في مدينة السويداء، عقب دخولها إلى المنطقة يوم الثلاثاء.
ورُصدت حركة نزوح جماعي لعائلات من مدينة السويداء نحو القرى والبلدات المجاورة، وسط حالة من القلق والخوف من تجدد الاشتباكات أو حملات اعتقال عشوائي، وأظهرت تسجيلات مصورة طوابير طويلة من السيارات المحمّلة بالأطفال والأمتعة تغادر المدينة.

وتأتي هذه الأحداث بعد يومين من اشتباكات عنيفة اندلعت عقب تعرض شاب درزي لاعتداء على يد مجموعة مسلحة تنتمي إلى عشائر محلية بالقرب من حاجز المسمية، وهو ما فجّر سلسلة من عمليات الخطف المتبادل والاشتباكات المسلحة التي أسفرت حتى الآن عن مقتل 116 شخصًا، وفق مصادر ميدانية.

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