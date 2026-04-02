استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفدًا فلسطينيًا رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية، وذلك خلال زيارته إلى القاهرة، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في القضايا الدينية والفكرية.

وأكد وزير الأوقاف، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وفلسطين، مشددًا على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الدولة المصرية قيادةً وشعبًا، وأن مصر لم تدخر جهدًا في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن السلام العادل لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال.

وأشار "الأزهري" إلى أن ما يتعرض له المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المحتلة يعكس حجم الانتهاكات والسقوط الأخلاقي والقانوني لقوات الاحتلال، لافتًا إلى أن الإغلاق الحالي للمسجد الأقصى يُعتبر سابقة لم تشهدها المنطقة منذ قرابة ألف عام، ويمثل وصمة عار على من وصفهم بالاصطفاف في الجانب المظلم من التاريخ.

الأوقاف تدعو لتوحيد الجهود العربية لحماية المقدسات

جدد وزير الأوقاف، تأكيده تضامن الوزارة الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة، ورفضها القاطع لأي انتهاكات تمس المقدسات الدينية أو الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني، داعيًا إلى توحيد الجهود العربية والإسلامية لدعم صمود الفلسطينيين، والحفاظ على هويتهم، وتمكينهم من حقوقهم المشروعة.

فلسطين تشيد بالدور المصري تجاه القضية

أعرب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، من جانبه، عن تقديره للدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية، مثمنًا المواقف المصرية الثابتة وجهودها المستمرة في نصرة الشعب الفلسطيني، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق في المجالات الدينية والفكرية.

واستعرض مفتي فلسطين، الشيخ محمد حسين، بدوره، تطورات الأوضاع في المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والقدس بشكل عام، مؤكدًا رفض محاولات التهويد والتقسيم زمانيًا ومكانيًا، ومشددًا على وحدة الموقف العربي والإسلامي في الدفاع عن المقدسات.

وتناول اللقاء أيضًا جهود مصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في دعم الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أهمية التوعية بالقضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية، ومواجهة ممارسات الاحتلال التي تخالف القوانين والأعراف الدولية.

ويذكر أن الوفد الفلسطيني ضمن كلًّا من: الدكتور محمد مصطفى نجم، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، والشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، والقاضي جاد الجعبري، أمين عام مجلس القضاء الشرعي، والسفير دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة، والدكتور أحمد فرحات، مساعد السفير الفلسطيني.

