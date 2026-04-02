إعلان

الجندي: لا راحة في الدنيا.. والآخرة هي دار البقاء

كتب : حسن مرسي

11:12 م 02/04/2026

الشيخ خالد الجندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن بعض العبارات المتداولة مثل "لا حيلة في الرزق، ولا راحة في الدنيا" تحمل معنى عميقًا، مؤكدًا أن الراحة الحقيقية ليست في الدنيا وإنما في الآخرة.

خالد الجندي: الراحة الحقيقية في الآخرة

أضاف الجندي، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" على قناة "dmc"، أن الحديث الشريف يوضح أن الله يقول للملائكة عند قبض روح عبده المؤمن: "انزلوا إلى عبدي المؤمن، أوشك أن يستريح من عناء الدنيا إلى دار كرامتي"، مشيرًا إلى أن الدنيا دار تعب والآخرة دار الراحة.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن الإنسان يجب أن يفهم حقيقة حياته، وأن الحياة الحقيقية عند الله عز وجل، مؤكدًا ضرورة تربية الأبناء على هذا المعنى، وأن الدنيا ليست سوى حلم عابر وأمانة مؤداة، مستشهدًا بقوله تعالى: "ولتجدنهم أحرص الناس على حياة".

وأشار الجندي إلى أن المطلوب هو التوازن، فالمؤمن يعمر الدنيا باعتبارها اختبارًا وابتلاءً، وفي الوقت نفسه يعمل للآخرة باعتبارها دار البقاء، مؤكدًا أن الإسلام لا يدعو إلى ترك الدنيا وإنما إلى عدم الاغترار بها أو جعلها الهدف الأسمى.

وأكد أن القرآن الكريم يلفت النظر إلى حقيقة الحياة في سورة الفجر: "يقول يا ليتني قدمت لحياتي"، موضحًا أن المقصود هو حياة الآخرة، وكأن الإنسان لم يكن يعيش حياة حقيقية قبلها، ليؤكد أن الآخرة هي دار البقاء والراحة الأبدية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشيخ خالد الجندي لعلهم يفقهون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على غرار مصر.. باكستان تأمر بإغلاق المحال التجارية بحلول الـ9 مساءً
شئون عربية و دولية

على غرار مصر.. باكستان تأمر بإغلاق المحال التجارية بحلول الـ9 مساءً
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
أخبار المحافظات

طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
زووم

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
أخبار العقارات

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق