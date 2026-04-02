الحوثيون يعلنون مغادرة بحار روسي بعد احتجازه ضمن طاقم السفينة" إيترنيتي"

كتب : د ب أ

10:45 م 02/04/2026

الحوثيون

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً)، اليوم الخميس، إطلاق سراح بحار روسي، كان محتجزا لدى الجماعة، على خلفية تواجده على متن السفينة "إيترنيتي سي" التي تعرضت لهجوم في البحر الأحمر العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان "إنه تم نقل المواطن الروسي من العاصمة صنعاء، عبر طائرة تابعة للأمم المتحدة، بالتنسيق مع المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، تمهيداً لعودته إلى بلاده".

وأضافت، أن البحار الروسي كان يخضع للعلاج في صنعاء، وقد تقرر سفره بعد استكمال علاجه ".

وأشارت إلى أن الرحلة شملت أيضاً عودة عدد من العالقين والمرضى من الخارج، إلى جانب سفر عدد من العالقين والمرضى من الداخل، دون الإشارة إلى هويتهم.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة جاءت بناء على الاتصالات التي جرت مع الجانبين الروسي والإيراني.

واحتجز الحوثيون البحار الروسي، على خلفية تواجده على متن السفينة "إتيرنيتي سي" التي كانت ترفع علم ليبيريا ومتجهة إلى ميناء إيلات في يوليو 2025.

وهاجم الحوثيون السفينة، وهي ناقلة بضائع، جنوب البحر الأحمر بصواريخ مجنحة و بالستية، ما أدى إلى غرقها بشكل كامل واحتجاز طاقم السفينة.

