اعتبر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أن الحوار والتعاون بين مجلس الأمن الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي يشكلان "عنصرًا أساسيًا" للوصول إلى حل دبلوماسي دائم للأزمة الإقليمية الراهنة.

وفى كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، اليوم الخميس، بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجى، دعا السفير الفرنسي إلى خفض التصعيد ووقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في كافة أنحاء المنطقة، مشيرًا إلى أن إيران تتحمل المسؤولية الأساسية عن التصعيد الحالي من خلال استهداف المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والأردن.

ولفت إلى أن طهران اختارت "استراتيجية مدمرة" بتوسيع نطاق النزاع إلى لبنان، حيث يشن حزب الله حربًا باسم إيران ضد إسرائيل، معتبرًا أن هذا التوسع يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي ويهدد الأمن والاستقرار.

وشدد السفير الفرنسي على أهمية تكثيف التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي للحفاظ على الأمن البحري وضمان سلامة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، بما يسهم في تفادي مزيد من التصعيد الإقليمي.