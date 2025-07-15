فيديو| زعيم الطائفة الروحية يتراجع عن بيان الدرزية بسوريا: "فُرض علينا"

وكالات

تراجع الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، عن البيان الذي أصدرته الرئاسة الدرزية في سوريا والتي رحبت فيه بدخول قوات الجيش إلى السويداء عقب الاشتباكات العنيفة التي تشهدها المدينة وراح ضحيتها نحو 100 قتيل.

وقال الهجري، اليوم الثلاثاء في بيان مصور، إن البيان الذي أصدرته الطائفة الدرزية بشأن أحداث السويداء جنوبي البلاد "فُرض علينا" و"جاء بضغط من دول خارجية ودمشق".

وذكر "رغم قبولنا بهذا البيان المذل، استمر القصف العشوائي للمدنيين العزل" في السويداء، مضيفًا "نتعرض لحرب إبادة شاملة"، وفق وصفه.

بعد بيان يرحب بدخول القوات الحكومية إلى السويداء، الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية تبث تسجيلاً مصوراً لسماحة الشيخ حكمت الهجري قبل قليل. pic.twitter.com/BTNRll0aFX — السويداء 24 (@suwayda24) July 15, 2025

وبعد دخول قوات الجيش السوري اليوم الثلاثاء السويداء جنوبي البلاد، وقعت اشتباكات عنيفة في المدينة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس "أ.ف.ب"، ما استدعى تحرك وحدات الأمن الداخلي.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا، إن وحدات الأمن تتحرك إلى السويداء لدعم جهود إعادة الاستقرار بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع.

وجاء ذلك عقب موافقة الرئاسة الروحية للدروز في السويداء، اليوم، على دخول القوات الحكومية إلى المدينة ودعوتها أبناء المنطقة لعدم مقاومتها وتسليمها السلاح، بحسب بيان منسوبًا للرئاسة الدرزية نشرته شبكة "السويداء 24".

وجاء في البيان وفق "السويداء 24" ما يلي: بعد الأحداث المؤسفة التي طالت محافظة السويداء في الأيام الأخيرة، ووقوع عدد كبير من الضحايا على أثرها، وحرصًا على حقن الدماء واستعادة الأمن والاستقرار في المحافظة، نرحب بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع لبسط السيطرة على المراكز الأمنية والعسكرية وتأمين المحافظة"، وفقًا لروسيا اليوم.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يدخل فيها الجيش السوري مدينة السويداء الدرزية، منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.