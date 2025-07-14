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حماس: نتنياهو يفشل جولات التفاوض ويقود الاحتلال نحو كارثة استراتيجية

06:07 م الإثنين 14 يوليو 2025

حماس

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وكالات

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جولات التفاوض، مؤكدةً أنه لا يرغب في التوصل إلى أي اتفاق، ويواصل الدفع بجيشه نحو حرب عبثية بلا أفق.

وقالت الحركة في بيان لها، إن مقاتليها يخوضون "حرب استنزاف يومية تُفقد العدو المبادرة رغم تفوقه الجوي والناري، مشيرة إلى استخدام تكتيكات مبتكرة تربك الاحتلال وتوسع دائرة خسائره.

وأكد البيان أنه كلما طال أمد الحرب، ازداد غرق جيش الاحتلال في رمال غزة المتحركة، وازداد انكشافه أمام ضربات المقاومة النوعية، مشدداً على أن استمرار الحرب يهدد حياة الأسرى والجنود الإسرائيليين، وينذر بـ"كارثة استراتيجية" لكيان الاحتلال.

واعتبرت حماس أن الحديث عن "نصر مطلق" تروج له حكومة نتنياهو، ليس إلا وهماً كبيراً يهدف إلى "التغطية على هزيمة ميدانية وسياسية مدوية يتكبدها الاحتلال في قطاع غزة.

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