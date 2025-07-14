9 وفيات وإصابة العشرات في حريق بدار للمسنين في ماساتشوستس الأمريكية

ماساتشوستس (أمريكا)- (أ ب)

قالت السلطات الأمريكية اليوم الإثنين، إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 30 شخصا على الأقل في حريق اندلع في دار لرعاية المسنين في منطقة فول ريفر بولاية ماساتشوستس.

وقالت إدارة أجهزة مكافحة الحرائق بالولاية في بيان إن رجال الإطفاء استجابوا للحريق الذي اندلع في دار مسنين جابريل هاوس في فول ريفر الساعة 0950 مساء تقريبا أمس الأحد، ووجدوا أنفسهم أمام دخان كثيف وألسنة لهب في واجهة المبنى فيما كان النزلاء عالقين بداخله. ويعيش نحو 70 شخصا في الدار.

وتمت السيطرة على الحريق صباح اليوم الإثنين، وتمكن رجال الإطفاء من الدخول وإنقاذ عدد من النزلاء.

وجرى نقل الكثير ممن تم إنقاذهم إلى المستشفيات المحلية والإقليمية وكانوا في حالات مختلفة. وأفاد البيان بأن خمسة من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح لا تشكل تهديدا على الحياة.