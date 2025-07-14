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كمائن وهجمات متزامنة على جنود إسرائيليين في 3 مناطق بغزة

03:22 م الإثنين 14 يوليه 2025

أحداث أمنية متزامنة

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع أحداث أمنية متزامنة في عدة مناطق في قطاع غزة، أبرزها حي التفاح وحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما ذكرت الوسائل ذاتها سقوط قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال خلال اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويأتي هذا الإعلان بعد تعرض قوة عسكرية لهجوم بصاروخ مضاد للدروع، تبنته كتائب القسام.

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قطاع غزة جيش الاحتلال غزة خان يونس
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