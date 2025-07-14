كمائن وهجمات متزامنة على جنود إسرائيليين في 3 مناطق بغزة
03:22 م الإثنين 14 يوليه 2025
وكالات
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع أحداث أمنية متزامنة في عدة مناطق في قطاع غزة، أبرزها حي التفاح وحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومدينة خان يونس جنوب القطاع.
كما ذكرت الوسائل ذاتها سقوط قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال خلال اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
ويأتي هذا الإعلان بعد تعرض قوة عسكرية لهجوم بصاروخ مضاد للدروع، تبنته كتائب القسام.
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:إسرائيل تهاجم دبابات عسكرية فى جنوب سوريا