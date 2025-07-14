بريدج ووتر (نيوجيرسي)- (أ ب)

يبدأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الإثنين زيارة للولايات المتحدة تستغرق يومين يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذى أعلن عن خطط لبيع أسلحة لحلفاء الناتو يمكن تمريرها لاحقا إلى أوكرانيا.

ويعتزم روته عقد محادثات مع ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ووزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، فضلا عن عدد من أعضاء الكونجرس.

وقال ترامب، للصحفيين لدى وصوله إلى واشنطن مساء أمس الأحد، "سأعقد اجتماعا مع الأمين العام الذي سيأتي غدا. لكننا سنرسل إليهم في الأساس قطعا متنوعة من الأسلحة المتطورة جدا، وهم سيدفعون لنا ثمنها بالكامل".

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا، ليندسي جراهام، وهو حليف رئيسي لترامب، أمس الأحد، إن الصراع يقترب من نقطة تحول مع إبداء ترامب اهتماما متزايدا بمساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وكان ترامب، الذي جعل إنهاء الحرب سريعا أولوية خلال حملته الانتخابية، قد وصف ذلك في السابق بأنه هدر لأموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

وأضاف جراهام، في برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية "خلال الأيام المقبلة، سترون الأسلحة تتدفق بمستويات قياسية لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها".

وقال جراهام "أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هو التلاعب بترامب. انتظروا فحسب، ففي الأيام والأسابيع المقبلة، ستبذل جهود هائلة لدفع بوتين إلى طاولة المفاوضات".

وتأتي زيارة روته بعدما أشار ترامب، الأسبوع الماضي، إلى أنه سيدلي بـ "بيان هام" بشأن روسيا اليوم الاثنين، في الوقت الذي تكافح فيه أوكرانيا لصد هجمات جوية هائلة ومعقدة تشنها القوات الروسية.

ورفض ترامب، أمس الأحد، تقديم أي تفاصيل إضافية بشأن الإعلان المرتقب.

وقال ترامب "سنرى ما سنقوم به غدا".