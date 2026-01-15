

وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن المظاهرات والاضطرابات الداخلية في إيران قد انتهت، وأن البلاد تشهد هدوءا شاملا وهي تحت السيطرة الكاملة.

قال عراقجي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أستطيع أن أقول إن الأمور هادئة منذ 4 أيام ولا توجد مظاهرات أو اضطرابات الآن هناك هدوء البلاد تحت السيطرة الكاملة ولنأمل أن تسود الحكمة"، وحذر من أن استمرار التوترات سيكون كارثة على الجميع.

وحول الاحتجاجات التي اندلعت أواخر ديسمبر الماضي، أشار الوزير إلى أن العناصر العنيفة لم تكن متظاهرين حقيقيين بل خلايا إرهابية تغذيها مؤامرة إسرائيلية، مضيفا: "كنا نحارب إرهابيين لا متظاهرين وقد أطلقوا النار على الناس لأنهم أرادوا جر أمريكا إلى حرب كانت هذه مؤامرة إسرائيلية بالضبط".

وشدد على أن الحكومة مارست أقصى درجات ضبط النفس، وأن عناصر إرهابية يقودها الخارج دخلت الاحتجاجات وبدأت في إطلاق النار على قوات الشرطة والمواطنين.

وأشارت وثيقة قدمتها البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة: قُتل عدد كبير من ضباط الشرطة، وأصيب كثيرون بجروح، ويعكس ارتفاع عدد الضحايا مستوى ضبط النفس الذي أظهره ضباط إنفاذ القانون، من جهة، ومستوى العنف الذي ارتكبته ضدهم العناصر الإرهابية، من جهة أخرى.

وفي إشارة إلى الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي، خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوما، حذر عراقجي واشنطن قائلا: "رسالتي هي، لا تكرروا الخطأ الذي ارتكبتموه في يونيو كما تعلمون، إذا حاولتم تكرار تجربة فاشلة، ستحصلون على نفس النتيجة".

ومع ذلك، أشار إلى أن طريق التفاوض يبقى مفتوحا: "أثبتت إيران أنها مستعدة للتفاوض، مستعدة للحوار الدبلوماسية أفضل طريق بين الحرب والدبلوماسية، رغم أنه ليس لدينا تجربة إيجابية مع الولايات المتحدة، ولكن الدبلوماسية لا تزال أفضل بكثير من الحرب".

وأكد الوزير الإيراني، أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني غير قابل للتفاوض لأنه ضروري للدفاع عن البلاد.

كما سُئل عن صحة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، فرد قائلا: "المرشد الأعلى يتمتع بصحة جيدة ولديه سيطرة كاملة على البلاد ويحظى بدعم الشعب".

جاءت مقابلة عراقجي في وقت تصاعدت فيه التصريحات الأمريكية ضد إيران، وفقا لروسيا اليوم.