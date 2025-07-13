ما الذي عطّل الإعلان عن وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل؟

(بي بي سي)

تعثرت محادثات وقف إطلاق النار في غزة، بعد أن تبادلت حماس وإسرائيل الاتهامات السبت، وتعرقلت محاولات التوصل إلى اتفاق بعد قرابة أسبوع من بدئها.

واستبعد قيادي بارز في حركة حماس، في تصريح لبي بي سي، التوصل إلى وقف لإطلاق نار بين الحركة وإسرائيل خلال ساعات قريبة، نافياً ما رجّحته مصادر صحفية حول اقتراب الإعلان عن اتفاق.

فيما قال مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز إن حماس متمسكة بـ "مواقف لا تسمح للوسطاء بالتقدم في الاتفاق"، بينما ألقت حماس باللوم على "المطالب الإسرائيلية" التي تُعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً.

وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية مطّلعة على المفاوضات التي جرت في الدوحة السبت، إن التقدم في المحادثات تعثّر مع انقسام الجانبين حول نقطة انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع الفلسطيني.

عقدة "خرائط الانسحاب"

وخلال الجولة الخامسة من المحادثات، قيل إن المفاوضين الإسرائيليين سلّموا الوسطاء رسالة مكتوبة، تفيد بأن إسرائيل ستحافظ على "منطقة عازلة" محدودة داخل غزة يتراوح عمقها بين 1 إلى 1.5 كيلومتر.

وبحسب مسؤول فلسطيني حضر جولتين على الأقل من المحادثات، اعتبرت حماس هذا الاقتراح في البداية نقطة بداية محتملة للتوصل إلى تسوية.

لكن عندما طلبت حماس خريطةَ تُحدد مناطق الانسحاب الإسرائيلية المقترحة، ناقضت الخريطة الرسالة السابقة، إذ أشارت إلى مناطق عازلة يصل عمقها إلى 3 كيلومترات في مناطق مُعينة.

وتشمل هذه المناطق، مدينة رفح الجنوبية بالكامل، وقرابة 85 في المئة من قرية خزاعة شرقي خان يونس، وأجزاء كبيرة من بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون الشماليتين، والأحياء الشرقية لمدينة غزة، مثل التفاح والشجاعية والزيتون.

وصرّح مصدر فلسطيني لوكالة فرانس برس، بأن حماس رفضت خرائط الانسحاب التي اقترحتها إسرائيل، التي من شأنها أن تجعل حوالي 40 في المئة من غزة تحت السيطرة الإسرائيلية، بما في ذلك كامل منطقة رفح الجنوبية، وأراضٍ أخرى في شمال وشرق غزة.

وقال المصدر إن المقترح سيجبر مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين على التمركز في منطقة صغيرة قرب مدينة رفح، على الحدود مع مصر، مضيفاً أن "وفد حماس لن يقبل بالخرائط الإسرائيلية باعتبار أنها تُشرّع إعادة احتلال ما يقرب من نصف قطاع غزة، وتُحوّل غزة إلى مناطق معزولة بلا معابر أو حرية حركة".

أحد المفاوضين الفلسطينيين قال لبي بي سي، إن إسرائيل "لم تكن جادة بشأن هذه المحادثات. لقد استخدموا هذه الجولات لكسب الوقت وإعطاء صورة مضللة عن التقدم"، مشيراً إلى أن إسرائيل "تنتهج استراتيجية طويلة الأمد للتهجير القسري تحت غطاء التخطيط الإنساني".

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه سيتم تقديم خرائط جديدة يوم الأحد، حسبما نقلت عن مسؤول أجنبي مطّلع على التفاصيل لم يُكشف عن هويته.

بينما قال مصدران إسرائيليان لوسائل إعلام إسرائيلية، إن حماس تريد من إسرائيل الانسحاب إلى الخطوط التي كانت تسيطر عليها عند وقف إطلاق النار السابق، قبل أن تجدد إسرائيل هجومها في مارس/ آذار.

عقدة توزيع المساعدات

كما أضاف المصدر الفلسطيني لوكالة فرانس برس، أن قضايا المساعدات وضمانات إنهاء الحرب تُشكل أيضاً تحدياً في المفاوضات، مشيراً إلى أن الأزمة يمكن حلها بمزيد من التدخل الأمريكي.

وتصرّ حركة حماس على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها عبر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، بينما تدفع إسرائيل نحو توزيع المساعدات عبر "مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل، والمدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة.

لكن وسطاء مشاركين في المفاوضات الحالية، قالوا لبي بي سي إن هناك "تقدماً محدوداً" في تقريب وجهات النظر حول هذه النقطة. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بعد.

ولطالما طالبت حماس باتفاق لإنهاء الحرب بشكل كامل قبل إطلاق سراح الرهائن المتبقّين، بينما أصرت إسرائيل على أنها لن تنهي القتال إلا بإطلاق سراح جميع الرهائن، وتفكيك حماس كقوة مقاتلة تدير غزة.

وكانت كل من حماس وإسرائيل قد أعلنتا أنه سيتم إطلاق سراح 10 أسرى محتجزين في حال التوصل إلى اتفاق.

أما داخل إسرائيل، فخرجت تظاهرات إلى الشوارع في تل أبيب السبت، طالبت الحكومة بإبرام صفقة إطلاق سراح الرهائن.

عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء غارات إسرائيلية

قالت مصادر طبية فلسطينية إن حصيلة شهداء قصف طال في وقت سابق من بعد ظهر اليوم الأحد، سوقا شعبية بمنطقة السامر في وسط مدينة غزة، ارتفع إلى 15 شخصاً، بينهم طبيب استشاري في مجال الجراحة العامة في مستشفى المعمداني بالمدينة يُدعى أحمد قنديل.

كما شهدت الساعات القليلة الماضية، استشهاد 8 أشخاص آخرين، في قصفين لمنزلين في منطقتيْ تل الهوى وحي الزيتون في مدينة غزة، وهو ما يرفع عدد الشهداء في القطاع منذ ساعات فجر اليوم، إلى ما يزيد على 50 شخصا.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ يوم أمس السبت، وفقا للأرقام الفلسطينية، إلى نحو 200، غالبيتهم نساء وأطفال. ومن بين القتلى، قرابة 45 من منتظري المساعدات وطالبيها، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقال محمود مكرم شاهد العيان، لرويترز: "كنا نجلس هناك، وفجأة بدأ إطلاق نار باتجاهنا استمرّ مدة خمس دقائق، كنا محاصرين تحت النيران، وكان إطلاق النار مستَهدِفاً. لم يكن عشوائياً. أصيب بعض الأشخاص برصاصة في الرأس، وبعضهم في الجذع، وأصيب رجل بجواري برصاصة مباشرة في القلب".

وأضاف: "لا رحمة هناك، لا رحمة. يذهب الناس جائعين، لكنهم يموتون ويعودون جثثا في أكياس".

وأظهرت لقطات فيديو أكياس جثث، في ساحة مستشفى ناصر، محاطة بأطباء وأشخاص يرتدون ملابس ملطخة بالدماء.

وفي فيديو آخر، قال رجل إن الناس كانوا ينتظرون الحصول على مساعدة طبية عندما تعرضوا لإطلاق نار استمر مدة خمس دقائق، فيما اتهم أحد المسعفين القوات الإسرائيلية بـ "قتلهم بدم بارد".

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت أنه هاجم "حوالي 250 هدفاً في جميع أنحاء قطاع غزة" خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأضاف أن طائراته المقاتلة ضربت "أكثر من 35 هدفاً تابعاً لحماس" حول بيت حانون شمال غزة.

وفيما يتعلق باستهداف الفلسطينيين قرب موقع توزيع المساعدات، قال الجيش الإسرائيلي إن "مراجعته للحادث لم تجد أي دليل على إصابة أي شخص بنيران جنوده" بالقرب من الموقع.

بينما أشار مسؤول عسكري إسرائيلي إلى أن طلقات تحذيرية أطلقت لتفريق أشخاص اعتقد الجيش الإسرائيلي أنهم يشكلون مصدر تهديد.

ويقول مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه سجل حتى الآن 798 حالة قتل مرتبطة بالمساعدات، بما في ذلك 615 حالة في محيط مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تشرف عليها الولايات المتحدة وإسرائيل في مناطق جنوب ووسط غزة.

وكانت إسرائيل قد أطلقت - بعد رفع الحصار جزئياً عن القطاع في أواخر مايو/ أيار - نظاماً جديداً لتوزيع المساعدات، بالاعتماد على مجموعة مدعومة من الولايات المتحدة لتوزيع الغذاء تحت حماية القوات الإسرائيلية.

ورفضت الأمم المتحدة هذا النظام واعتبرته خطيراً بطبيعته، وانتهاكاً لمبادئ الحياد الإنساني، بينما تقول إسرائيل إنه يهدف لمنع المسلحين من تحويل مسار المساعدات.

ومنذ بداية الحرب في القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد ما لا يقل عن 57882 فلسطينياً، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.