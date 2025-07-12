قتلى وجرحى بهجوم روسي واسع بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا

كييف - (د ب أ)

شنت روسيا موجة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على غرب أوكرانيا خلال الليل، واستهدفت مناطق بعيدة عن الخطوط الأمامية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام ومسؤولون أوكرانيون اليوم السبت.

ولقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم ليلة الجمعة –السبت فيما واصلت روسيا الهجوم على أوكرانيا بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ في إطار حملة قصف تصعيدية بددت الآمال في تحقيق إنجاز في جهود إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وتم تسجيل انفجارات في مدينتي لفيف بالقرب من الحدود مع بولندا وتشيرنفتسي بالقرب من الحدود مع رومانيا، حسبما ذكرت صحيفة "كييف إندبندنت" نقلا عن صحفييها على الأرض.

وأفادت شبكة "سوسبيلن" العامة أيضا بوقوع انفجار في مدينة "لوتسك" في شمال غرب البلاد.

وقال عمدة لفيف أندري سادوفي في منشور على تيليجرام إن حريقا اندلع في أحد المبانى في لفيف بعد الهجمات.

ولقي شخصان حتفهما وأصيب 14 شخصا آخر إثر مهاجمة القوات الروسية لمنطقة بوكوفينا في تشيرنفتسي الليلة الماضية بأربعة مسيرات، حسبما ذكر الحاكم الإقليمي روسلان زابارانيوك اليوم السبت، وأفاد بأن شخصين لقيا حتفهما جراء سقوط حطام مسيرة، وفقا لوكالة (أ ب).

وأسفر هجوم بمسيرة على لفيف عن إصابة 12 شخصا، حسبما ذكر الحاكم الإقليمي مكسيم كوزيتسكي، بحسب وكالة (أ ب)، كما أصيب ثلاثة أشخاص في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا إثر تعرض المدينة لهجوم بثماني مسيرات وصاروخين.

وذكرت صحيفة "كييف إندبندنت" أن القوات الجوية الأوكرانية حذرت في وقت سابق من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أطلقت من روسيا وكانت تتجه غربا، وأضافت أن الطائرات المسيرة شوهدت أيضا تقترب من منطقتي تيرنوبيل وفولين، وفقا لمصادر رسمية.

ونشرت بولندا، الجارة الغربية لأوكرانيا، طائرات مقاتلة لحماية مجالها الجوي أثناء الضربات، حسبما قالت القوات المسلحة البولندية على موقع "اكس".

وأطلقت روسيا 597 مسيرة ومسيرة طعما و 26 صاروخ كروز على أوكرانيا ليلة الجمعة- السبت، وفقا لما ذكرت القوات الجوية الأوكرانية. وتم إسقاط 319 مسيرة و25 صاروخ كروز وفقدت 258 مسيرة طعما، ويحتمل أنها تم التشويش عليها إلكترونيا، وفقا وكالة (أ ب).

وذكر الحاكم الإقليمي سيرهي ليساك أن شخصين لقيا حتفهما صباح اليوم في ضربة صاروخية على منطقة دنيبروبتروفسك، بعد الهجمات الليلية.

وأشار مسؤولون محليون إلى أن شخصين آخرين لقيا حتفهما اليوم في منطقة سومي جراء هجوم بقنبلة موجهة، حسبما ذكرت وكالة (أ ب).