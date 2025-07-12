وكالات

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، إن طهران قادرة على الوصول إلى المواقع الحيوية الأمريكية في المنطقة.

وأضاف خامنئي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "وجهت إيران صفعة لأمريكا، إذ هاجمت إحدى قواعدها المهمة في المنطقة (قاعدة العديد)، ملحقة بها أضرارًا".

وتابع: "إيران تملك القدرة على الوصول إلى المواقع الحيوية الأمريكية في المنطقة عندما ترى ذلك مناسبًا"، مختتمًا منشوره قائلًا: "استهداف قاعدة العديد ليست حادثة صغيرة بل كبيرة ويمكن تكرارها".

جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت؛ به یکی از پایگاههای مهم او در منطقه، پایگاه العُدید، حمله کرد و خساراتی وارد کرد. اینکه ایران دسترسی داشته باشد به مراکز مهم آمریکا در منطقه و هروقت مقتضی دانست علیه آن اقدام کند، حادثه‌ کوچکی نیست، حادثه بزرگی است و قابل تکرار است. pic.twitter.com/YKJIRjfNlZ — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) July 11, 2025

وجاء تهديد خامنئي بعدما أقر متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الجمعة، بأن صاروخًا باليستيًا إيرانيًا أصاب قاعدة "العديد" الجوية في قطر في يونيو، خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية والتي أعقبها تدخل أمريكي بتوجيه ضربة على منشآت إيرانية.

وكان الاعتراف الأمريكي ردًا على صور الأقمار الصناعية التي نشرتها وكالةُ "أسوشيتد برس" والتي أظهرت الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

ووفقًا لتقرير الوكالة، أصاب الهجوم قُبة تضم معدات يستخدمها الجيش الأمريكي للاتصالات الآمنة، وهو ما أكدَه المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل.