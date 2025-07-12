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خامنئي: إيران قادرة على الوصول للمواقع الحيوية الأمريكية بالمنطقة

11:44 ص السبت 12 يوليه 2025

المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي

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وكالات

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، إن طهران قادرة على الوصول إلى المواقع الحيوية الأمريكية في المنطقة.

وأضاف خامنئي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "وجهت إيران صفعة لأمريكا، إذ هاجمت إحدى قواعدها المهمة في المنطقة (قاعدة العديد)، ملحقة بها أضرارًا".

وتابع: "إيران تملك القدرة على الوصول إلى المواقع الحيوية الأمريكية في المنطقة عندما ترى ذلك مناسبًا"، مختتمًا منشوره قائلًا: "استهداف قاعدة العديد ليست حادثة صغيرة بل كبيرة ويمكن تكرارها".

وجاء تهديد خامنئي بعدما أقر متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الجمعة، بأن صاروخًا باليستيًا إيرانيًا أصاب قاعدة "العديد" الجوية في قطر في يونيو، خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية والتي أعقبها تدخل أمريكي بتوجيه ضربة على منشآت إيرانية.

وكان الاعتراف الأمريكي ردًا على صور الأقمار الصناعية التي نشرتها وكالةُ "أسوشيتد برس" والتي أظهرت الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

ووفقًا لتقرير الوكالة، أصاب الهجوم قُبة تضم معدات يستخدمها الجيش الأمريكي للاتصالات الآمنة، وهو ما أكدَه المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل.

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علي خامنئي منصة إكس طهران
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