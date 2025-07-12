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استشهاد 4 وإصابة 10 في قصف على حي التفاح بغزة

05:29 ص السبت 12 يوليو 2025

قصف جوي - أرشيفية

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وكالات
استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون، جراء قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية، نقلًا عن قناة القاهرة الإخبارية.

وأسفر القصف عن دمار كبير في المنازل والممتلكات، وسط تحذيرات من تدهور الوضع الإنساني مع استمرار التصعيد في مختلف مناطق القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع للأسبوع التاسع على التوالي، مستهدفًا الأحياء السكنية بشكل مباشر، ما يخلّف حصيلة يومية من الشهداء والمصابين.

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استشهاد 4 وإصابة 10 قصف على حي التفاح غزة
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